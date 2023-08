Studio Battaglia 2 | quando uscirà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie Rai

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 10 agosto 2023)è tra le fiction Rai che ha più entusiasmato il pubblico e che tornerà con unamolto avvincente. Ma2? Eaccadrà ai personaggi che conosciamo?2, eccoPartiamo subito con il tranquillizzare i fan. Quasi sicuramente nel febbraio 2024, dopo Sanremo rivedremo la fiction in onda su Rai 1. La programmazionerete nazionale, in fermento proprio in queste settimane per organizzare le prossime stagioni autunnali ed invernali, prevede infatti di riproporreBattaglio all’inizio del prossimo anno. Anticipazioni...