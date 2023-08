Studenti affetti da torpore e difficoltà di linguaggio | falsificavano ricette e spacciavano pillole a scuola | docenti denunciano 4 indagati

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 10 agosto 2023) In una recente operazione dei carabinieri di Imola, presso Bologna, è stata smantellata una rete diche utilizzava prescrizioni mediche falsificate per acquistare psicofarmaci con proprietà allucinogene. Questi farmaci non solo venivano consumati daglistessi, ma venivano anche venduti ai loro compagni. L'articolo .