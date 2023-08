Stranger Things | David Harbour | Non voglio che i fan mi chiamino Hopper per il resto della vita

(Di giovedì 10 agosto 2023) Stanco di essere appellato col nome del suo personaggio digiura di dedicarsi solo al cinema dopo la fineserie Netflix. A partire dal 20 settembresarà nei cinema italiani a fianco di Orlando Bloom nell'adrenalinico Gran Turismo, ma l'attore è consapevole che ormai, nella mente del pubblico, è lo sceriffodi, ruolo che comincia a stargli un po' stretto. Con la quinta e ultima stagione dello show ancora da girare una volta risolti gli scioperi WGA e SAG-AFTRA,ha confessato a Insider che, dopo la fine dello show, vuole dedicarsi solo al cinema. In passatoha avuto ruoli in ...

Noah Schnapp, la star di 'Stranger Things' e il coming out su TikTok: "Se non avessi interpretato Will, non ce l'avrei fatta"

