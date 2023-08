Stefano Tacconi | prima uscita pubblica dopo un anno e mezzo di ricovero per l’ex portiere

(Di giovedì 10 agosto 2023)perundi. Nell’aprile del 2022della Juventus era stato colpito da emorragia cerebrale.essere stato ricoverato in ospedali di varie parti d’Italia sta ora seguendo un percorso di riabilitazione all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia.aver ottenuto il permesso dei mediciha trascorso una serata in un ristorante della città pugliese, insieme alla moglie, ai figli e ad alcuni amici di famiglia. A dare notizia dell’delcalciatore è stato lo stesso ristorante, ...

