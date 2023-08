Stefano Tacconi | la prima uscita dopo la malattia | al ristorante con la famiglia

Prima uscita pubblica didopo la malattia. A postarla il ristorante dove l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito da emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma nell'aprile 2022, si è recato ...Prima uscita pubblica pera distanza di 16 mesi dal suo ricovero per un'emorragia cerebrale. L'ex portiere della nazionale e della Juventus ha partecipato ad una cena in famiglia in un ristorante a San Giovanni ...Prima uscita pubblica perdopo 16 mesi dal suo ricovero per un'emorragia cerebrale. L'ex portiere della nazionale e della Juventus ha partecipato ad una cena in famiglia in un ristorante a San Giovanni Rotondo, ...

Tacconi al ristorante con la famiglia: prima uscita pubblica per l'ex portiere La Gazzetta dello Sport

