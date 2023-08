Stefano Tacconi | la notizia strappalacrime dopo la malattia

(Di giovedì 10 agosto 2023)è stato colpito da un aneurisma cerebrale un anno e mezzo fa.un anno trascorso interamente all’ospedale di Alessandria, l’ex portiere ha finalmente lasciato la struttura sanitaria. Lo ha annunciato il figlio Andrea, sui social, lo scorso marzo 2023. Il ragazzo ha spiegato che il percorso che l’uomo dovrà affrontare è ancora lungo, ma potrà farlo da casa. Da allora non aveva dato più notizie, fino ad ora. Come sta oggi? (Continuale foto) Leggi anche: Elettricista fa delle avances alla tiktoker, ma lei è sposata: la sua reazione Leggi anche: Angela Celentano, lachoc sulla pista turca: cos’hanno scoperto, come sta oggi a un anno e mezzo ...

Il noto ex portiere della Juventus e della Nazionale ha fatto la sua prima apparizione in pubblico. E cosa c'è di meglio che trascorrere una serata in compagnia della ...Come quando parava l'impossibile. Come quando ci si accorgeva di lui, che issava il muro davanti all'attaccante. Il web esulta condopo le prime immagini pubbliche dell'uscita a cena con la famiglia. Seduto su una sedia, circondato dagli affetti, pantaloncini con camicia e felpa a cerniera. Il tocco cromatico ...Prima uscita pubblica perdopo 16 mesi dal suo ricovero per un'emorragia cerebrale. L'ex portiere della nazionale e della Juventus ha partecipato ad una cena in famiglia in un ristorante a San Giovanni Rotondo, ...

Tacconi al ristorante con la famiglia: prima uscita pubblica per l'ex portiere La Gazzetta dello Sport

E’ la prima volta che rivediamo Stefano Tacconi da quel terribile giorno, dal giorno in cui è stato colpito da un ictus. Stefano Tacconi al ristorante con la famiglia è una bellissima immagine. Tante ...Prima uscita pubblica per Stefano Tacconi dopo la grave emorragia cerebrale avuta nell’aprile dello scorso anno ...