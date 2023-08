STATS – Via alla Eredivisie | il Psv di Luuk de Jong è pronto alla partenza lanciata

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sabato inizia la: ad aprire la nuova stagione il PSV, che spera subito in una buonain campionato Il Psv èper l’inizio dell’. Che per la formazione di Eindhoven prenderà il via sabato 12 agosto alle 16,30 in casa con l’Utrecht, primo match che vedrà impegnata una delle big. Seguiranno nella stessa giornata, ma in orario serale alle ore 20,00, l’esordio dell’Ajax con la neopromossa Heracles. Domenica 13 agosto, con fischio d’inizio alle 14,30, i campioni del Feyenoord ospiteranno il Fortuna Sittard davanti al proprio pubblico. Tutte queste gare saranno visibili su Mola Tv in diretta e lo spettacolo è certamente garantito: in Olanda ogni gara è aperta e, soprattutto, la mentalità impone che non ci si accontenti mai quando si è superiori e non ci si rassegni se si è una ...

... the situation is only getting worse; according to Verizon DBIR, breaches are up 581% between ... Analysts are enabled to rapidly respond to the incidentstep - by - step remediation ...Napoli, Gabri Veiga sarebbe l'uomo giusto per rimpiazzare Zielinski nel caso in cui venisse ceduto il polacco Il Napoli sta cercando di ultimare il suo mercato tenendo conto dell'Arabia Saudita, ...La Serie A scalda i motori in vista di un nuovo corso per i diritti TV. InRosellini sono in atto febbrili trattative private per delineare il futuro televisivo ma l'... Con l'attuale accordo,...

STATS – Via alla Eredivisie: il Psv di Luuk de Jong è pronto alla ... Calcio News 24

Major League Baseball's 2023 trade deadline is ancient history at this point, but we've always got hypothetical roster moves on the brain. This ...The Vikings' first-round pick has impressed his quarterback and coaches with his route running, hands and highlight-reel catches in camp.