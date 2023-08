Stankovic | «Ora mi concentro sulla Sampdoria | con l’Inter…»

(Di giovedì 10 agosto 2023) Filipha definito il rinnovo con l’Inter ed è ora pronto a partire direzioneper un prestito. Il giocatore ha parlato del pre-campionato ai cronisti fuori dalla sede. PRE-CAMPIONATO – Filipè felice del suo recente periodo calcistico: «Sono contento, so che è una piazza importante e non vedo l’ora di iniziare. Ora mi, con l’Inter poi vediamo. Sono molto contento dell’esperienza del pre-campionato, è stato molto bello, ringrazio il mister Inzaghi e la società» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

A disposizione: Di Gennaro R.,F. Allenatore: Inzaghi S.. Reti: al 6 pt Konate K. (...ci sono ancora 10 giorni per lavorare e per migliorare ancora: vogliamo cominciare subito bene in ...... 2023 11:22 09 Agosto Inter, Audero in chiusura:le visiteSarà Emil Audero il secondo portiere ... Tutto fatto anche per l'approdo di Filipin blucerchiato, in prestito con diritto di ...... Sherpen; Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber, Schneeg; Hierlander,, Kiteishvili, Horvat; ... Un'prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte ...

Sampdoria, in arrivo Filip Stankovic: "Non vedo l'ora di iniziare" Sampdoria News

Il cantiere di mercato in casa Sampdoria insomma resta più che mai aperto, a pochi giorni ormai dall'esordio ufficiale della squadra: lunedì è in programma la sfida di Coppa Italia al Ferraris (ore 18 ...Filip Stankovic è l’ultimo della lunga lista di portieri forgiati ... Il suo unico problema è che era piccolino, poi è esploso verso l’alto all'improvviso e ora è uno e 87». Cresciuto nelle giovanili ...