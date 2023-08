Squadra Speciale 11 | Semir Gerkhan quanti anni ha?

(Di giovedì 10 agosto 2023) In11 l’età diè un mistero. Questo perché nell’episodio Un’arma da fantascienza viene detto che il protagonista è nato il 2 febbraio 1964, cosa che non viene riscontrata nei fatti quando nell’episodio Buon Compleanno, ambientato nel 2019, dine compie 50. L’attore che interpreta il personaggio, Erdo?an Atalay, è nato nel 1966. Secondo un portale dedicato alla serie, Samir è nato in Turchia nel 1969. Con questa informazione viene aperta dunque un’altra possibilità sull’età di questo personaggio. Il ruolo del capoè interpretato da Erdogan Atalay che è nato a Hannover il 22 settembre del 1966 e dunque ha 57, a metà strada tra quelli che gli vengono attribuiti in due episodi differenti. Non è ...

...conoscenza.....mentre lavora al McDonald's! La salsa in questione farà parte di unomenu ... Insieme a Mobius, Hunter B - 15 e a unadi personaggi vecchi e nuovi, Loki si trova a dover ...Un riconoscimentoalle numerose cantine che hanno fortemente voluto essere presenti alla 6edizione nonostante la difficile annata. Quest'anno le condizioni meteo avverse provocate dal ...Sarò sempre sincero davanti a un singolo o a una, non mi aggrapperò a sotterfugi o ... Un'emozione, che mi ha anche ispirato per il futuro. Ho vissuto dei giorni incredibili, ho ...

Squadra speciale Cobra 11, le anticipazioni di questa sera Today.it

In Squadra Speciale 11 l’età di Semir Gerkhan è un mistero. Questo perché nell’episodio Un’arma da fantascienza viene detto che il protagonista è nato il 2 febbraio 1964, cosa che non viene ...Blog Calciomercato.com: Ho scelto la celebre e drammatica frase, pronunciata dagli astronauti americani del volo Apollo, per esporre le problematiche, infinitamente meno gravi del ...