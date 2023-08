Spritz e tramezzino a 26 euro in centro a Verona | la denuncia | «I nuovi ladri» Il bar | «Paghiamo 48 buste paga»

Sotto accusa duee due tramezzini consumati al tavolo di un locale in piazza Bra: prezzo 26 euro . Lo scontrino è stato pubblicato sui social. E non è tardata ad arrivare la risposta dei ...Sotto accusa duee due tramezzini consumati al tavolo di un locale in piazza Bra: prezzo 26 euro . Lo scontrino è stato pubblicato sui social. E non è tardata ad arrivare la risposta dei ...

Spritz e tramezzino a 26 euro in centro a Verona, la denuncia: «I nuovi ladri». Il bar non ci sta: «Paghiamo 4 leggo.it

L'estate della polemica sui prezzi si arricchisce di un nuovo sfogo da parte di un cliente di un bar di Verona. Stavolta sotto accusa sono ...“Costi adeguati al posto, polemica senza senso” replicano dal bar veronese a un cliente che ha postato sui social lo scontrino con pesanti ...