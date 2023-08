Sport in tv oggi giovedì 10 agosto | programma e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il palinsesto ed ildi tutto loin tv della giornata di10. A Toronto e Montreal proseguono i due tornei 1000 rispettivamente in campo maschile e femminile. A Glasgow continuano i Mondiali di ciclismo su strada con la cronometro femminile. Nuovo impegno per l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco, che sfida la Grecia in un altro test in vista dei prossimi Mondiali. Ecco ilcompleto della giornata di10Face.

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 10 agosto 2023. La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali. Orari e programma delle gare degli azzurri. Ottavo giorno dei Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow. Dopo l'oro di ieri di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro, categoria under 23, continua il programma.

Sarà una giornata ricca di sport in tv ed in streaming quella di oggi, giovedì 10 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali ed il Tour de Pologne, l'arrampicata ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di giovedì agosto 2023 ...