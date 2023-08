Sport in spiaggia | quali scegliere per ‘salvare’ ginocchia e piedi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 agosto 2023) Estate, tempo di mare, bagni e tintarella ma non solo. Le spiagge ormai sono sempre più attrezzate pero giochi di ogni sorta: dai classici tornei di beach volley, alle partite di calcetto sulla sabbia, al beach tennis, ma anche semplici ‘giocate’ a racchettoni, corsa o camminate per fare movimento godendosi l’aria aperta e il sole, dopo un inverno spesso troppo sedentario. Glidaperò possono essere rischiosi: si fanno su un terreno più morbido e non per questo meno insidioso per le nostre articolazioni. Dunque serve stare attenti e prendere alcune precauzioni per non rovinarsi le tanto agognate vacanze, come spiega Giulia Carimati, specialista in ortopedia dell’Unità operativa di Ortopedia del ginocchio e traumatologia dellodell’Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano. L’esperta ...