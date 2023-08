“Spiagge Serene” a Nettuno | Aurigemma | “Un importante progetto per la prevenzione”

(Di giovedì 10 agosto 2023)– “Insieme al senatore Marco Silvestroni, abbiamo partecipato allainiziativa, presso il litorale di, “”: si tratta di undi educazione sanitaria, promosso dall’amministrazione regionale e dalle Asl rm3, rm4 e rm6, sui comportamenti da tenere in caso di situazioni di emergenza”. Così in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello. “Il programma – spiega – prevede delle giornate, come quella odierna, dove infermieri e altri operatori delle professioni sanitarie danno informazioni, forniscono consigli e sensibilizzano sul tema della, sia alimentare che medica, anche con dimostrazioni pratiche sugli interventi di primo soccorso, in caso di arresto cardiaco. ...

Il progetto è stato ideato dalle Asl Roma 3, Roma 4 e Roma 6, con il patrocinio dell'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Roma e della regione Lazio ...Roma, 10 ago. (askanews) - "Questa mattina, insieme al senatore Marco Silvestroni, abbiamo partecipato alla importante iniziativa, presso il litorale di ...