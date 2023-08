Spagna nella morsa del caldo | record di temperatura a Valencia

Le altissime temperature continuano a farsi sentire in, dove e' stato registrato oggi un nuovo record, nello specifico presso l'aeroporto di Valencia: il termometro ha infatti toccato i 45 gradi. Lo rende noto la delegazione locale dell'Agenzia ...Cassanobreve esperienza di fine carriera con la Virtus Entella - calciomercato.itIl ... InAntonio Cassano, proprio per il suo carattere bizzoso e le sue abitudini non molto compatibili ......capitanata da Nicola Fantone è stato decisiva la vittoria per 2 - 1 sulla Repubblica Ceca...pensieri c'è già l'appuntamento che dal 30 ottobre al 5 novembre li vedrà impegnati a Cordoba () ...

Siccità in Spagna, acqua razionata in numerose città della Catalogna Sky Tg24

Le altissime temperature continuano a farsi sentire in Spagna, dove e' stato registrato oggi un nuovo record, nello specifico presso l'aeroporto di Valencia: il termometro ha infatti toccato i 45 ...Quale profumo utilizza Letizia di Spagna Per la sua fragranza preferita la regina non bada a spese: ecco quanto costa.