Space Factory 4 0 | siglati gli accordi | via a una rete di fabbriche per piccoli satelliti

(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo l’aggiudicazione avvenuta a marzo 2023, sono stati recentemente firmati tutti i contratti relativi al programma4.0 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione europea e gestito dall’Agenzia Spaziale Italiana. Unadi, connessa con la filiera di produzione, dedicata alla realizzazione die diffusa su tutto il territorio nazionale, da nord a sud. Un sistema integrato di tecnologie innovative che consentira’ al sistema Paese di affrontare le sfide dellaEconomy, e porsi come un’eccellenza a livello internazionale nel comparto delle costellazioni satellitari. Il primo contratto è stato sottoscritto il 28 aprile scorso dall’Agenzia Spaziale Italiana e il raggruppamento temporaneo di imprese ...

Per i 3 contratti firmati nell'ambito del programma4.0, a valle della fase di investimento finanziata con fondi PNRR, verra' avviata la fase di utilizzo e gestione condivisa degli asset attraverso un Partenariato Pubblico Privato (PPP) ...Dopo l'aggiudicazione avvenuta a marzo 2023, sono stati recentemente firmati dalla Asi tutti i contratti relativi al programma4.0 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ...Il programma4.0 prevede inoltre due ulteriori contratti a supporto della filiera per la realizzazione di componenti e sotto - sistemi di satelliti. In tale ambito, il 28 luglio scorso e' stato ...

Grazie all'accordo siglato e ai fondi del Pnrr gestiti dall'Agenzia Spaziale Italiana, Cesi avrà modo di incrementare la sua capacità produttiva di celle solari per i satelliti spaziali, introducendo ...Un piano, tutto italiano, che mira sia alla progettazione e costruzione di strutture di fabbricazione, assemblaggio e collaudo per piccoli satelliti sia allo ...