Sorpreso a rimuovere GPS da auto rubata | arrestato 58enne

(Di giovedì 10 agosto 2023) Marcianise. Insospettiti dal continuo rovistare di due persone nel vano motore di un’, ferma nel piazzale antistante il velodromo di Marcianise, in provincia di Caserta, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, in transito nella zona, si sono avvicinati al mezzo dove i due, appena si sono accorti della presenza dei militari, hanno lasciato gli attrezzi e sono scappati a piedi nelle campagne circostanti. Dopo un breve inseguimento i carabinieri hanno raggiunto uno dei fuggitivi che per evitare la cattura ha tentato di aggredirli, ma è stato subito bloccato ed identificato. Gli immediati accertamenti hanno consentito di scoprire che il fermato, un cinquantottenne di Napoli, ed il suo complice, al momento riuscito a far perdere le proprie tracce, stavano tentando diuno dei dispositivi GPS presenti sulla Jeep ...

L'arrestato è statomentre cedeva una dose ad un acquirente e veniva subito fermato dagli ... su specifica richiesta della Polizia di Stato, aporte, grate in ferro, barriere ...... rimasto moltodal fatto - . capisco anche che si rubino i soldini delle offerte relative, ... Vuoile pubblicità nazionali Puoi abbonarti a soli 1,10 al mese cliccando qui Sei già ...... è passato all'azione, mandando la municipale a sanzionare Angelo Duro e facendoi ... è anche vero comunque che un qualsiasi cittadinocon la bomboletta spray, avrebbe ricevuto lo ...

Sorpreso mentre tenta di rimuovere gps da auto rubata La Rampa

Negli ultimi mesi, parecchi atleti della WWE si sono dovuti fermare per colpa di un infortunio o di altri problemi a livello fisico. Tra i tanti, abbiamo visto assente per tutto l'ultimo anno anche Bi ...Il profilo Instagram di Britney Spears è sempre pieno di sorprese. Se da una parte non c’è il minimo accenno al suo ultimo singolo (una collaborazione con will.i.am per il brano Mind Your Business), d ...