(Di giovedì 10 agosto 2023)e lascia senza parole. La situazione che si è creata in casantus tra società, squadra e giocatore è assai delicata Probabilmente il tifoso dellantus non più… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Novità aper il futuro di Leonardo: spunta già il contratto fino al 2025 con bonus inclusiLa Juventus lavora alle mosse da fare nelle ultime tre settimane di mercato. Allegri si aspetta una ......apotrebbe essere fuori dall'Italia. Il calciatore è stato infatti proposto all'Ajax, che sta valutando questa possibilità. Una stagione in Eredivisie permetterebbe infatti adi ...... secondo indiscrezioni degne di nota, specifica il quotidiano, anche all'interno del gruppo azzurri - lo spogliatoio per capirsi - la convocazione diaveva suscitato più di una. A ...

Sorpresa Bonucci: Juve, è già tutto deciso Calciomercatonews.com

Bonucci, il difensore che piace molto alla Lazio ha pubblicato su Instagram un post che può sembrare come un segnale d addio alla Juve Al termine della partita amichevole con la Next Generation, Bonuc ...Dopo l'affare che ha portato Cuadrado in nerazzurro, le strade di Inter e Juventus potrebbero tornare nuovamente ad incrociarsi.