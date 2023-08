Sommer | non ti curar di loro ma guarda e passa | niente paura!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 10 agosto 2023) La prestazione al debutto come portiere dell’Inter di Yannha subito scatenato le prime ingenerose critiche per qualche incertezza. Crtiche che l’estremo difensore svizzero deve farsi scivolare addosso, per mettere in mostra tutte le sue qualità tra i pali.PAURA – Se qualcuno è preoccupato dopo il debutto di Yanncome portiere dell’Inter, beh,paura. L’estremo difensore svizzero ha già più volte dimostrato in carriera di essere un portiere di alto livello e non devono essere un paio di incertezze in un’amichevole, dopo due giorni in squadra e sotto una pioggia incessante, a far cambiare il giudizio su di lui. Per riassumere,è un portiere nettamente dall’Inter e avrà tutto il tempo di mostrare le sue qualità. NON TIDI… – ...