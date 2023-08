(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) - Avviso aidell'abbronzatura che in questi giorni di ferie agostane si 'rosolano' alin spiaggia: l'esposizione ai raggi Uv favorirebbe uno squilibrio del microbiota cutaneo, un'zione cioè dei' che ricoprono naturalmente il nostro. L'allerta arriva da unobritannico dell'Università di Manchester, appena pubblicato sulla rivista 'Frontiers in aging'. I ricercatori hanno studiato 21 persone: prima delle vacanze, 15 di loro avevano un dichiarato obiettivo 'abbronzatura' mentre i restanti 6 dichiaravano la loro intenzione di sfuggire alil più possibile. La composizione del microbiota cutaneo dei volontari è stata studiata primaloro partenza per le ...

... unica femmina di quattro fratelli, vanitosa,e con la stessa inclinazione paterna a ... Dei tre colpi andati a segno, uno le centrò il cuore, mentre ilirrompeva sui suoi occhi ormai senza ......talmente necessaria che una donna che non volesse colorarsi il viso sarebbe consideratae ... e, per così dire, accendesse una candela in una giornata di'. Il principe Ivan Cherkasskij era ...... più una nascosta - , che alla fine si sono scelte daper diventare poi inseparabili, ... in cui Silvestri usa per la prima volta l'autotune proprio come strumento musicale, che nonma ...

Sole altera batteri buoni della pelle, studio avvisa patiti tintarella La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) - Avviso ai patiti dell'abbronzatura che in questi giorni di ferie agostane si 'rosolano' al sole in spiaggia: l'esposizione ai raggi Uv favorirebbe uno squilibrio del ...Lo conferma Doriana Bellani, la direttrice del Consorzio Ticino, che gestisce la diga della Miorina a Sesto Calende ...