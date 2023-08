I ricercatori hanno studiato 21 persone: prima delle vacanze, 15 di loro avevano un dichiarato obiettivo 'abbronzatura' mentre i restanti 6 dichiaravano la loro intenzione di sfuggire alil più ...... unica femmina di quattro fratelli, vanitosa,e con la stessa inclinazione paterna a ... Dei tre colpi andati a segno, uno le centrò il cuore, mentre ilirrompeva sui suoi occhi ormai senza ......talmente necessaria che una donna che non volesse colorarsi il viso sarebbe consideratae ... e, per così dire, accendesse una candela in una giornata di'. Il principe Ivan Cherkasskij era ...

Sole altera batteri buoni della pelle, studio avvisa patiti tintarella La Gazzetta del Mezzogiorno

Avviso ai patiti dell'abbronzatura che in questi giorni di ferie agostane si 'rosolano' al sole in spiaggia: l'esposizione ai raggi Uv favorirebbe ...Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Non si può consentire un’ulteriore impunità fiscale ad Amazon, Google e agli altri giganti della rete. È giusto far pagare chi non paga nulla. E se il governo ha assunto d ...