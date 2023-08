Società prende bonus formazione senza farla | resi 600mila euro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Scoperta dalla guardia di finanza di Livorno un'impresa attiva nel settore delle forniture nautiche che ha irregolarmente beneficiato del4.0 per tre anni d'imposta e per oltre 500 ...

I militari hanno sentito diversi ex dipendenti della, prosegue la nota della finanza, "che hanno smentito di avere effettuato alcuna attività formativa, evidenziando al contrario l'assenza di ...... mentre il Brescia è ligio alla tradizione con la V di Voluntas,cittadina con cui iniziò a ... Il primo turno in serie B Il campionatoil via venerdì 18 agosto con l'anticipo Bari - ...Lesaranno animate da spirito di collaborazione e dalla volontà di ampliare la formazione tecnica specifica per raggiungere i risultati prefissati: saranno queste le basi su cui portare ...