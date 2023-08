“Sms-Safest” | ecco i mattoni intelligenti con sensori e funzioni antisismiche

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Muriin grado di autodiagnosticare il proprio stato di integrità a seguito di un terremoto. Questo l’obiettivo di Sms-, progetto che si è aggiudicato uno dei finanziamenti previsti da un Advanced grant del Fondo Italiano per la scienza, incentrato sullo studio di innovazioni in chiave antisismica. Il progetto, a cura di Filippo Ubertini, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni dell’Università degli studi di Perugia, avrà una durata di cinque anni e ha ricevuto un finanziamento di circa 1,5 milioni di euro, nell’ambito della call 2021. Lo scopo principale è lo sviluppo di una tecnologia innovativa che permetta di trasformare le costruzioni in muratura, incluse quelle di interesse storico, in sistemi in grado di autodiagnosticare il proprio stato di integrità a seguito di un terremoto. Sms-concentrerà ...