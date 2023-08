Smog a Firenze | da settembre stop alla circolazione per diesel 2014

Per una città più vivibile e ridurre lodobbiamo non solo diminuire i veicoli sulle strade con ...è fra queste ma è anche fra quelle che stanno ottenendo risultati migliori; questo grazie ...Esteso fino al 31 ottobre il termine per chiedere i contributi per il ricambio dei veicoli. In autunno in arrivo i nuovi bandi per l'acquisto anche di mezzi ...In Europa e in Italia, si sta diffondendo un'allerta per lo, specialmente nella Pianura Padana, che risulta essere una delle aree più inquinate del ... mentre a Roma,e Bologna la ...

Smog: da settembre a Firenze blocco ai veicoli diesel immatricolati fino al 2014 Controradio

Il blocco interesserà i viali di circonvallazione dalla Fortezza a viale Giovane Italia (incrocio con via Ghibellina) e, nella direzione opposta, da viale Amendola (incrocio con via Fra’ ...Seconda tranche di divieti di transito alle auto immatricolate entro il 2014. “I livelli di biossido d’azoto sono migliorati, quindi estendiamo le limitazioni” ...