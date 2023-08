Smi | «La Regione Sardegna riconosca indennità per attività dematerializzata dei medici di medicina generale»

(Di giovedì 10 agosto 2023) La Segreteria Regionaledel SindacatoItaliani chiede la convocazione di un incontro urgente per discutere dell’perCagliari. «Abbiamo scritto all’ Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della, Carlo Doria affinché si preveda anche nella nostraunaper l’deidina» così una nota della Segretaria Regionaledel SindacatoItaliani (SMI). «L’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) prevede che non vi siano oneri a carico del medico per l’adeguamento ...

50, D.lgs 118/2011, con modifiche alle leggi regionali'. Infine, è prevista la designazione dei componenti della sezione regionale della Corte dei Conti. Commenti da ...Gli attuali software gestionali in uso non rispondono alle esigenze quando non le complicano' così Filippo Porcu, Vice Segretario Regionalerende pubblica una lettera inviata alla...... Presidente Nazionale Emerito dello. Sembrerebbe che dopo poche ore dalle dimissioni ,il ... Tuteleremo il nostro iscritto in ogni sede, ma ribadiamo, allo stesso tempo, la necessità che la...

Medico aggredito a Paola. Per lo Smi le ragioni sono anche nelle "croniche carenze, le mancanze di posti letto e le lunghe liste di attesa" ...Secondo il Presidente Nazionale Emerito del Sindacato Medici Italiani, Cosmo De Matteis, la causa dell’aggressione del medico del 118 è da ricercare nelle carenze, mancanze di posti letto e nelle list ...