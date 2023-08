Sky | l’Inter sempre più vicina ad Arnautovic come rinforzo in attacco

...sta valutando un nuovo profilo. Si tratta dell'ex Torino , Lyanco . Il brasiliano ha passaporto serbo ed è ora in forza al Southampton . Lo riportaSport., se dovesse 'risparmiare' i soldi sull'attaccante, potrebbe decidere di fare un investimento per la difesa: i nomi che al momento stanno circolando sono quelli di Tomiyasu, Toloi, Demiral, ...... è nato e cresciuto a Parma quando il padre giocava in Emilia, prima di trasferirsi alla Juventus Quando sembrava in procinto di trasferirsi al Milan, il giocatore si è accordato con. È ...

Sensi stende il Salisburgo al 90': finisce 4-3 Sky Sport