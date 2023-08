Siviglia-Valencia venerdì 11 agosto 2023 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Mendillibar vuole iniziare bene

Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Bono; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Pedrosa; Fernando, Rakitic, Oliver Torres; Ocampos, Romero, Suso.(4 - 2 - 3 - 1): ...... più lontano invece ila 33 volte la posta. I campioni dell'Europa League scenderanno in campo già domani, venerdì 11 agosto, contro ile sono favoriti a quota 1.97. Sabato ci sarà ...è la sfida più bella tra le due che apriranno la Liga: prima di loro scenderanno in campo Almeria e Rayo Vallecano ma è chiaro che c'è grande curiosità per il ritorno in campo dei ...

Siviglia-Valencia è una partita della prima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, streaming.Si apre il sipario anche sulla Liga 2023/24, al Sanchez Pizjuan va in scena un interessante Siviglia-Valencia. Due squadre decise a far meglio rispetto allo scorso anno quando chiusero rispettivamente ...