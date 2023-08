Sirio Salerno | Tagliaferri vestirà granata | “Punto a grandi risultati”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLasi assicura una giovane playmaker di indubbio talento per assicurare a coach Visnjic rotazioni sempre più ampie e di qualità. Roberta, classe 2008 originaria di Napoli, approda alla corte di patron Angela Somma dopo essere cresciuta cestisticamente con la Pallacanestro Casalnuovo, fucina di giovani talenti del territorio. Ha detto sì alla chiamata senza esitazione. “Ho avuto immediatamente grande interesse per il progetto della, mi sono bastate poche parole con il presidente e il coach per capire che sono nel posto giusto per continuare il mio percorso di crescita. Ho grande fiducia per questa stagione”, le prime parole della giocatrice che però non dimentica il suo recente passato: “Voglio ringraziare Casalnuovo, insieme abbiamo ...