Sinner vince il derby italiano con Berrettini a Toronto

La7.it - Finisce con un abbraccio e una carezza tra i due,si avvicina, tende la mano e sussurra " mi dispiace" , Berrettini gli sfiora il viso e sorridendo gli risponde " ma di che ". Il ...... abbastanza incredibilmente per il tennis moderno, i due erano riusciti a schivare per anni in un combinato di ben 754 incontri (333 quelli di, 421 per Berrettini) senza mai sfidarsi. Ora il ...ha sofferto nella prima frazione, annullando ben sette palle break in favore di Berrettini, prima di strappare il servizio al romano nel decimo e deciso gioco. Da quel momento in poi l'...

Toronto Atp: Sinner vince il derby azzurro su Berrettini - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Finisce con un abbraccio e una carezza tra i due, Sinner si avvicina, tende la mano e sussurra " mi dispiace", Berrettini gli sfiora il viso e sorridendo gli risponde " ma di che ". Il siparietto aff ...ROMA ROMA. Jannick Sinner fa suo l'atteso derby azzurro contro Matteo Berrettini al torneo Atp di Toronto in Canada. L'altoatesino, testa di serie numero 7, si è imposto in due set con il… Leggi ...