Sinner-Murray stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

(Di giovedì 10 agosto 2023) Jannikse la vedrà contro Andynegli ottavi di finale deldi(Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. L’altoatesino, settima testa di serie e beneficiario di un bye all’esordio, è riuscito a domare Matteo Berrettini nel derby tutto italiano di secondo turno. Non sarà facile contro il campione scozzese. Quest’ultimo è reduce dalle vittorie ai danni del torinese Lorenzo Sonego e dell’australiano Max Purcell. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (1-1). Entrambi si sono disputati su superfici veloci., complice la maggiore freschezza e pesantezza di palla, partirà ampiamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Vincere contro l’ex numero uno del mondo sarebbe doppiamente ...

Musetti vs Medvedev si giocherà sul campo principale non prima delle 20.00, mentrevssi potrà seguire a partire dalle 3.00 del mattino (ora italiana). Entrambi gli incontri saranno ...L'azzurro avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,35 rispetto al 2,85 di. Per quanto riguarda il set betting, in pole c'è lo 0 - 2 dia 1,78, seguito dall'1 - 2 a 3,60. ...La sfida tra l'altoatesino e il britannico vale i quarti di finale. 1 - 1 nei precedenti, Jannik, dopo l'ottima prova contro Berrettini, parte ...

Sinner-Murray oggi all'ATP Toronto: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Sport Fanpage

Jannik Sinner sfida in nottata l'ex numero uno del mondo Andy Murray nel piatto forte del terzo turno del Masters 1000 di Toronto. Si preannuncia un match duro contro lo scozzese, che dopo aver ...Serata di sfide di altissimo livello per gli italiani impegnati all' Atp di Toronto 2023. A scendere in campo per gli ottavi di finale saranno infatti Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, impegnati ...