Sinner imbattibile nei derby! Supera Berrettini e vola negli ottavi a Toronto

(Di giovedì 10 agosto 2023) E' stato un derby azzurro intenso per un set. Poi l'equilibrio si è interrotto improvvisamente: il più giovane ha cambiato passo e l'altro non è riuscito a stargli dietro. Esordio vittorioso per ...

non si distrae e con la volée di diritto incrociata sigla il 6 - 3, confermandosinei derby tricolore nel circuito maggiore (ne ha vinti 9 su 9). Giovedì al secondo turno...L'unica pecca diè la mancanza di ferocia nei momenti che contano. I treni passano e se non ... Per uno che a Wimbledon aveva imparato a sentirsi imbattuto e. Poi il raptus, racchetta ...Applaudire il torneo diè doveroso, e in Italia non dovremmo abituarci a qualcosa di ... E lui, a differenza dei nomi individuati all'inizio, è ancora piùnella testa che nella ...

Sinner imbattibile nei derby! Supera Berrettini e vola negli ottavi a ... sport.tiscali.it

E’ stato un derby azzurro intenso per un set. Poi l’equilibrio si è interrotto improvvisamente: il più giovane ha cambiato passo e l’altro ...BERRETTINI-SINNER STREAMING GRATIS – Giornata di secondo turno al Masters 1000 di Toronto e anche le teste di sere faranno il loro esordio in tabellone. L’attesa è tutta per il derby italiano tra Matt ...