Sinner imbattibile nei derby | supera Berrettini e vola negli ottavi a Toronto

(Di giovedì 10 agosto 2023) E' stato unazzurro intenso per un set. Poi l'equilibrio si è interrotto improvvisamente: il più giovane ha cambiato passo e l'altro non è riuscito a stargli dietro. Esordio vittorioso per ...

non si distrae e con la volée di diritto incrociata sigla il 6 - 3, confermandosi nei derby tricolore nel circuito maggiore (ne ha vinti 9 su 9). Giovedì al secondo turno si dimostra ancora una volta negli incontri con i suoi connazionali, salendo a 9 - 0 in carriera. Ora, al terzo turno, c'è da superare lo scoglio Andy Murray, il quale è rimasto in ...

E’ stato un derby azzurro intenso per un set. Poi l’equilibrio si è interrotto improvvisamente: il più giovane ha cambiato passo e l’altro ...Vittoria 6-4 6-3 in due set per Jannik Sinner nel derby tutto italiano con Matteo Berrettini nei sedicesimi di finale dell'Open del Canada Jannik Sinner si conferma imbattibile nei derby (9-0). Il ten ...