Simeone | «In Arabia non ci vado | ma il calcio è un lavoro e chi ci va fa bene»

(Di giovedì 10 agosto 2023) «Vincere. Vincere. Che significa giocare? Giocareè vincere. Non c’è modo di spiegarlo meglio. Il resto sono bugie». E’ Cholismo allo stato puro, attuale. Lo definisce così Marca, che ha intervistato per un’ora Diego: “Puro Cholo. Puro Atletico. Puro”.parla, sempre con un po’ di fatica, di cosa è fare l’allenatore per lui: “In assoluto la parte emotiva è quella che ha più bisogno di essere bilanciata. Vincono e credono di essere i re del mondo, vanno in panchina e vogliono andarsene, cadono al posto dell’allenatore, non mi mette, non mi parla. Non puoi parlare con tuo figlio tutti i giorni. Lo correggi, gli dai una linea di, ma devi lasciarlo crescere. Che i calciatori lavorino, che si guadagnino il posto, che soffrano, che da lì si divertano, ...