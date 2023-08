Siena | la Figc apre alla possibilità di iscrivere il club al campionato di Eccellenza

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nella serata di ieri il presidente della, Gabriele Gravina, ha inviato una lettera ufficiale al sindaco di, Nicoletta Fabio, specificando che “in spirito di leale collaborazione, questa Federazione ritiene checittà dipossa essere concessa l’opportunità dialregionale di2023/2024 una società in rappresentanza del Comune”. A renderlo noto è stata la stessa amministrazione comunale toscana: “Dopo aver ricevuto questa comunicazione e grazie al celere lavoro effettuato fin qui dagli uffici preposti, il Comune di, in seguito a una delibera di giunta approvata nella riunione di oggi, giovedì 10 agosto, pubblicherà sull’albo pretorio nella giornata di domani, venerdì 11 agosto, un avviso ...

...sportive dilettantistiche candidabili per l'iscrizione della squadra di calcio della città di... onde consentire il rispetto del termine assegnato da parte della". Nel documento si indicano ......sportive dilettantistiche candidabili per l'iscrizione della squadra di calcio della città di... onde consentire il rispetto del termine assegnato da parte della"''. 'Nel documento si ...Il Comune dista cercando di ripartire il calcio nella città, ma la conferma da parte della Federazione è ancora in sospeso. La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato le date di inizio della stagione, ...

SIENA, APERTURA DELLA FIGC PER ISCRIZIONE ALL'ECCELLENZA - Sportmediaset Sport Mediaset

Il presidente della Federazione italiana giuoco calcio, Gabriele Gravina, ha inviato nella serata di ieri una lettera ufficiale al sindaco di Siena, Nicoletta ...Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina ha invitato nella serata di ieri, mercoledì 9 agosto, una lettera ufficiale al Sindaco di Siena Nicoletta Fabio. Nella missiva il ...