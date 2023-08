Si scontra frontalmente con un tir | 67enne muore sulla Binasca a Carpiano

Addio sodalizio, qui ci siforte ormai Quello tra i due Partiti non è più un sodalizio ... 'Ogni volta che Calenda va in tv attacca Renzi. Io ho sempre pensato che rompere quell'...A scontrarsi, sulla nuova strada Bazzanese, una Dacia Duster dove alla guida c'era la 19enne, e un Fiat Ducato con a bordo le due donne ricoverate in ...Il giovane, che era alla guida della sua moto, si è scontratocon un'auto che viaggiava nel senso opposto. Nell'impatto, avvenuto in via Basilea , la moto ha preso fuoco. Ad avere la ...

Si scontra frontalmente con un tir: 67enne muore sulla Binasca a ... 7giorni

L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter. L’impatto è stato devastante e il trasporto in ospedale si è rivelato inutile ...Lutto nella comunità polesana per la scomparsa improvvisa del pensionato, nonno premuroso, appassionato di ciclismo e molto conosciuto ...