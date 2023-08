Serie A | le amichevoli | poker Inter | goleada Juve Milan ko col Trento | subito in gol Scamacca Domani Fiorentina | Napoli e Roma

(Di giovedì 10 agosto 2023) Luglio e agosto, non ti conosco. Le 20 squadre diA scaldano i motori in vista dell'inizio del campionato. Calciomercato.com riepiloga...

... con la formazione che tra qualche settimana prenderà parte al Campionato diD, si svolgerà a ... Lo slittamento del campionato ci porta a giocare diversecosì da poter proseguire il ...L'Inter vince 4 - 3 sul campo del Salisburgo in una delle ultimeestive prima dell'inizio del campionato diA 2023 - 2024. Nerazzurri a segno con l'autorete di Pavlovic (9') e con i gol di De Vrij (25'), Correa (43') e Sensi (90'). Per i padroni di ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti LE, i risultati delle squadre di A Le venti squadre diA continuano la loro preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione.

Amichevoli Serie A: Juve, Inter, Atalanta, Roma e Napoli (in pay-per-view) su Sky Sky Sport

Estra Pistoia si prepara per l'avventura in serie A: visite mediche, test di rito, allenamenti e amichevoli prima del debutto il 4 ottobre.Test contro squadre di Serie C nella giornata di oggi, mercoledì 9 agosto, per Atalanta, Juventus e Milan, mentre l'Inter ha disputato un altro match dal respiro internazionale. I nerazzurri erano di ...