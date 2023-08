(Di giovedì 10 agosto 2023) Il neodei blaugrana non nasconde il suonel cassetto per la prossima stagione e in generale per il futuro.

È diventato capitano del Barcellona e ha già avuto modo di fare il suo primo discorso alla squadra oltre che alzare il Trofeo Gamper , vinto contro il Tottenham. Oraguarda avanti e a Mundo Deportivo non nasconde quello che è il suo sogno nel cassetto: alzare la Champions League con la fascia blaugrana al braccio. "È un onore per me essere il ...A fargli eco: 'Questa sarà la nostra casa e spero che vi sentiate a casa vostra. Speriamo di vincere molti titoli da qui alla fine della stagione. Abbiamo bisogno di voi per vincere ...

Sergi Roberto: “Sogno di alzare la Champions da capitano del Barcellona” ItaSportPress

I blaugrana devono completare la vendita di una quota della società di produzione media per evitare di iniziare la Liga con una rosa ridotta ...