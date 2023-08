Se perfino i laburisti cambiano idea sull’ideologia gender

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago –inglesi si sono accorti che i sessi esistono e che una legislazione troppo lasca sulla transizione di genere finirebbe per essere controproducente, con il rischio concreto, ad esempio, di mettere in pericolo o danneggiare chi donna lo è per davvero. La lettera al Guardian Una lunga lettera della responsabile per le Pari opportunità del Partito laburista, Anneliese Dodds, pubblicata a fine luglio sul giornale inglese The Guardian, ha colpito alcuni dogmi della sinistra sul tema dell’identità di genere. In particolare viene contestato il modello dell’autocertificazione di genere, secondo il quale per poter cambiare legalmente genere basti appunto una semplice autocertificazione, senza dover ricorrere al parere di medici o psicologhi e nemmeno la necessità di una diagnosi di disforia di genere. Modello che era il ...