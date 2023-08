Se affitti a universitari a Pordenone tassa dimezzata

Ilia (ex Imu) dimezzata a coloro che affittano i loro immobili a studenti. E' quanto prevede un Protocollo d'intesa siglato tra Comune, Consorzio Universitario e organizzazioni di categoria che rappresentano la proprietà immobiliare - edilizia, gli inquilini e ......in grado di contribuire solidamente sia al contrasto della crisi abitativa e del caro, che ... quindi, in Italia , dove dal 2019 si sono persi più di 3 mila posti letto per glie ......residenze universitarie rimangono chiuse È indescrivibile la delusione degli studenti... Da tempo è emerso il nodo del caroper i ragazzi che studiano fuori sede e per il diritto ...

(ANSA) - PORDENONE, 10 AGO - Ilia (ex Imu) dimezzata a coloro che affittano i loro immobili a studenti universitari. E' quanto prevede un Protocollo d'intesa siglato tra Comune, Consorzio ...Tasse, inflazione, caro mutui e affitti brevi riducono sempre più l'offerta di appartamenti in affitto, facendo lievitare il prezzo degli immobili in locazione, soprattutto al centro città ed in pross ...