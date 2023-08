Scuole paritarie | rilevazione dei docenti e del funzionamento 2023 24 | funzioni aperte dal 1° al 30 settembre NOTA

...8% degli alunni delleprimarie e secondarie di I e II grado statali edell'Emilia - Romagna, di cui 33.378 nellestatali e 1.553 nelle. I dati evidenziano, ...I quasi 35.000 casi di disturbi specifici dell'apprendimento in Emilia - Romagna riguardano per la precisione 33.378 alunni nellestatali e 1.553 nelle. Nel 63,2% dei casi sono ...I quasi 35.000 casi di disturbi specifici dell'apprendimento in Emilia - Romagna riguardano per la precisione 33.378 alunni nellestatali e 1.553 nelle. Nel 63,2% dei casi sono ...

Scuole paritarie – Rilevazione – Nota MIM n. 21417 8 agosto 2023 ANCI LOMBARDIA

Pubblicati termini e requisiti per presentare la domanda a Roma, Napoli e in altri comuni italiani. Ecco come ottenere il contributo regionale per l’acquisto di testi e materiali scolastici ...L'Ufficio scolastico Regionale dell'Emilia Romagna rende pubblico un documento in cui raccoglie i dati sul numero di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento relativi all'anno scolastico 202 ...