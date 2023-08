Scoppia una lite durante la riunione | amministratore cerca di dar fuoco a un condomino

Il fatto è accaduto in un locale in via Ivrea 18 , dove era stata organizzatariunione condominiale "straordinaria", per via di misteriosi ammanchi che, secondo alcuni condomini, sarebbero stati ...Due di loro si sono dati alla fuga, mentre il terzo - secondoprima sommaria ricostruzione - avrebbe proseguito la lotta con uno dei due ragazzi, cadendo poi dal vano scale.... poco prima delle 23.30:lite tra moglie e marito ha portato un passante a intervenire per cercare di dividerli, ma il suo intervento non è stato troppo gradito ed è stato accoltellato....

Carcere Ariano Irpino: scoppia una lite tra due detenuti e uno di loro incendia la cella dell’altro Polizia Penitenziaria

L'uomo ha aperto una borraccia, dove teneva del liquido infiammabile, e l'ha versato interamente addosso a uno dei partecipanti ...Nel settore della telefonia mobile italiana, sempre più competitivo, WindTre, filiale nata dall'unione tra 3 e Wind, non riesce a restare a galla. Il Grup ...