Scoperto durante furto in casa | cade dalle scale e muore

Mestre (Venezia), 10 agosto 2023 – Scoprono tre ladri in casa, inizia una lotta furibonda e uno dei malviventi cade e resta ucciso. È da chiarire la dinamica in cui un uomo è morto a Mestre la scorsa ...MESTRE - Un uomo è morto a Mestre la scorsa notte durante un tentato furto in appartamento. La vittima è uno dei tre malviventi che erano entrati nella casa. Nell'appartamento c'erano due giovani, che ...