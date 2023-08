Sciopero Hollywood | gli Emmy Awards rimandati al 15 gennaio 2024

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ormai è ufficiale: gli2023 sono statial. La causa è da imputarsi ai recenti scioperi di. Glial 15Mandatory Credit: Photo by Richard ShotwellLa cerimonia si sarebbe dovuta tenere il 18 settembre ma gli scioperi di attori e sceneggiatori in corso negli ultimi tempi hanno fatto slittare la data, costringendo gli organizzatori al rinvio.La consegna deglisi terrà, secondo le ultime decisioni ufficiali, il 15in diretta su FOX dal Peacock Theater di Los Angeles. La notizia è stata annunciata dalla Television Academy, l’ente organizzatore, e la FOX. ...

...degli attori e degli sceneggiatori che stanno bloccando un po' tutte le produzioni di. La ...per le regole attuali gli attori e sceneggiatori (naturalmente iscritti a un sindacato) in......si sia conclusa anche la delicata questione degli scioperi che stanno facendo tremaree ... quando anche gli attori del sindacato SAG - AFTRA sono scesi incontro le compagnie che ...Venezia 80 sarà l'edizione con meno star presenti , questo è ormai certo. La Mostra del Cinema di quest'anno, infatti, arriva nel bel mezzo dellodegli attori di, oltre che degli sceneggiatori che ha ormai superato i 100 giorni. Difficile, quindi, prevedere chi ci sarà con certezza sul red carpet . Dall'annuncio del ...

Sciopero Hollywood, slittano di quattro mesi i premi Emmy Agenzia ANSA

La nuova data è il 15 gennaio 2024 - nella speranza che per quel tempo si trovi un accordo. Ma non è per niente detto.La 75esima edizione degli Emmy Awards si terrà lunedì 15 gennaio 2024. Lo sciopero di attori e sceneggiatori a Hollywood ha reso necessario uno slittamento nella cerimonia di premiazione, inizialmente ...