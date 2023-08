Sciopero di Hollywood | slittano di 4 mesi gli Emmy | quando sarà la cerimonia

Lodi( QUI TUTTE LE NEWS ) scombina i piani ai premi Emmy. Quelli che sono considerati gli Oscar della tivù slittano di quattro mesi. Si svolgeranno il 15 gennaio del 2024 a Los ...... che rappresenta i maggiori studi di, per il rinnovo dei rispettivi contratti di ... Nel frattempo, sempre a causa dellodella SAG - AFTRA, la Television Academy non ha ancora ...Lodegli attori continua a creare disagi all'industry di. Dopo l'annuncio del rinvio degli Emmy Award 2023 , inizialmente previsti per il 18 settembre 2023, adesso è stata comunicata ...

Sciopero Hollywood, slittano di quattro mesi i premi Emmy Agenzia ANSA

Gli scioperi di attori e sceneggiatori a Hollywood continuano ad avere conseguenze: spostata al nuovo anno anche la cerimonia di consegna degli Emmy ...La notizia è stata annunciata congiuntamente dalla Television Academy, l'ente organizzatore, e la Fox, il network che li manda in onda Lo sciopero di Hollywood (QUI TUTTE LE NEWS) scombina i piani ai ...