Scienza | nuove scoperte sulla demenza | rischio genetico legato alla fertilità

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il gene apolipoproteina-4 (APOE-4) e’ considerato un fattore dichiave per lae altre malattie legate all’invecchiamento. Ora, i ricercatori hanno colquesto allele (ovvero una delle diverse forme in cui può presentarsi un gene) a una maggiore fertilita’ tra 795 donne dei Tsimane’, un gruppo indigeno di circa 17.000 cacciatori-raccoglitori-agricoltori dell’Amazzonia boliviana, noti per la loro elevata fertilita’ naturale e generalmente buona salute. La ricerca completa, condotta dall’Associazione americana per il progresso dellasono pubblicati su Science Advances. APOE e’ un gene che codifica per l’apolipoproteina E’ una proteina essenziale che aiuta i mammiferi a metabolizzare il colesterolo. APOE-4 e’ uno dei principali alleli di APOE, presente tra il 5% e il ...