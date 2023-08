Scelte disastrose della Bce | a giugno tassi record | italiani disperati

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Una corsa a perdifiato, senza sosta. Come un treno senza macchinista, il costo del credito bancario continua a correre. Nell'attesa di capire se e quando le banche, colpite dalla tassa sugli extraprofitti, ne scaricheranno i costi sulla clientela, asecondo Bankitalia isui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie si sono collocati al 4,65% rispetto al 4,58% di maggio. Idi interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie, invece, sono stati pari al 5,04% (4,81 nel mese precedente), quelli per importi fino a un milione di euro sono stati pari al 5,41%, mentre isui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 4,74%. Tutto questo ha ovviamente impattato sulla domanda di prestiti. Quelli al settore ...