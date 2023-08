Scegli i pulsanti sulla barra di stato in alto Android

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ladidipuò mostrare una serie dirapidi (chiamati anche Toogle button) in grado di velocizzare l'accesso ad alcune funzioni del sistema operativo, evitando quindi di dover aprire ogni volta l'app Impostazioni. Nella guida che segue vi mostreremo come modificare irapidi e quali utilizzare per migliorare l'esperienza d'uso di, così da avere subito le funzioni più utilizzate a disposizione e gestire alcune feature poco note al grande pubblico. LEGGI ANCHE -> 35 app per migliorare, modificare e personalizzare il sistema 1) Come usarerapididiPer richiamare velocemente la schermata dei...