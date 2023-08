Scarsa igiene e ruggine | i Nas chiudono lido balneare

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato 250 chilogrammi di prodotti alimentari (carnei, ittici e preparati di gastronomia) risultati privi di indicazioni sulla rintracciabilità al termine di ispezioni eseguite in tre stabilimenti balneari della provincia di Napoli. Per uno dei tre stabilimenti è stata disposta dai militari coordinati dal comandante Alessandro Cisternino l’immediata sospensione dell’attività di somministrazione a causa dell’assenza dei requisiti minimi igienico sanitari (sono stati trovati anche attrezzature arrugginite) e perché gli ambienti sono risultati privi dei sistemi antintrusione per gli insetti alati. Il valore dell’attività e delle attrezzature sottoposte a vincolo ammonta a circa 300mila euro. Le ispezioni del Nas di Napoli, eseguiti d’intesa con il Ministero della Salute, fanno parte della campagna nazionale di ...

... nello specifico, assessore: lavori pubblici, patrimonio,urbana, un ruolo sicuramente non ... Accuse ditrasparenza, di non disponibilità , insoddisfazione da parte di coloro vedevano, ...I gruppi scout del Regno Unito, di Singapore e degli Stati Uniti hanno lasciato l'evento in anticipo, con il gruppo britannico che ha parlato dellae della qualità del cibo tra le ...... c'è ancoraconsapevolezza del fatto che a invecchiare non sono solo pelle, ossa e articolazioni ma anche i denti: appena 2 italiani su 10 (21%) considerano l'orale un'abitudine ...

Scarsa igiene e ruggine, Nas chiude lido balneare nel Napoletano Agenzia ANSA

Blitz dei Nas nei Lidi: Chiusi 20 Stabilimenti Balneari per Irregolarità e Scarsa Igiene, Sanzioni per 290mila euro. Strutture abusive, carenze igieniche, cibi scaduti o privi di tracciabilità .Il legale rappresentate di uno stabilimento balneare di Reggio Calabria è stato denunciato per aver promosso, senza alcun titolo autorizzativo, un evento in cui si ballava all’interno della struttura.