Scamacca va comprato al Fantacalcio? Quanti gol può segnare e quanto costa | occhio all’asta

(Di giovedì 10 agosto 2023) La stagione sta per prendere il via a livello di Serie A. L’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio scatterà ufficialmente sabato 19 agosto alle ore 18.30 con gli anticipi Frosinone-Napoli e Empoli-Hellas Verona. Di pari passo, come tradizione, anche ilè pronto ai nastri di partenza con la sua solita carica di emozioni. Tra gli spunti più importanti di questo ultimo periodo di calciomercato c’è, ovviamente, l’approdo di Gianlucaall’Atalanta. La punta ex Sassuolo e West Ham è sbarcato a Bergamo agli ordini di mister Gasperini e andrà a fare reparto con un altro neo-arrivato, ovvero il maliano El Bilal Tourè per formare una coppia davvero interessante. Cari amici Fantallenatori, siete pronti a puntare sull’attaccante romano classe 1999? Quale versione vedremo? Quella prolifica e in rampo di lancio del Sassuolo, ...

Forse non per paradosso, il fondo Usa hapiù giocatori statunitensi che nostrani. ... Perché se il mercato non ha portato, potrà ancora regalare Toloi a Inzaghi. Sul Naviglio le cose ...Stessa storia perfinito all'Atalanta e il portiere Trubin al Benfica. E qui sorge ... Non a caso il club ha speso poco e niente, se non con pagherò per il futuro: hasoprattutto in ...Dopoanche Charles De Ketelaere Sono ore intense quelle del mercato dell'Atalanta, dopo il sì ... Il belga -dal Milan nell'estate del 2022 dal Bruges dopo una lunga telenovela di ...

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...L'Atalanta ha incontrato Charles De Ketelaere: non è arrivata ancora decisione del giocatore, ma l'incontro è stato giudicato positivo. Il belga si è preso del tempo per dire sì in maniera definitiva, ...