Scacchi | World Cup 2023 | Daniele Vocaturo va agli spareggi con Salem Saleh Si salva Carlsen | avanza Caruana

(Di giovedì 10 agosto 2023) Giornata molto intensa a Baku in occasione delle seconde partite valevoli per il quarto turno della FIDECup di, manifestazione che assegna 6 ticket complessivi (3 al maschile e 3 al femminile) per il Torneo dei Candidati. L’Italia può continuare a sognare in grande grazie a, chiamato ad affrontare domani glicontroA.R.per giocarsi la qualificazioneottavi di finale. Il romano ha infatti raggiunto la seconda patta consecutiva in due giorni (oggi giocando con il bianco) dopo oltre 5 ore di gioco, scampando alcuni pericoli potenzialmente importanti anche grazie alla collaborazione dell’avversario emiratino e portandosi sull’1-1 in vista deglirapid. ...

Termina una giornata intensissima in quel di Baku (Azerbaijan), città che sta ospitando in questi giorni la FIDE World Cup 2023 di scacchi. Un inizio di quarto turno contrassegnato da alcune sorprese, ...L’atleta romano, 34 anni, si è qualificato ai sedicesimi (quarto turno) del campionato mondiale di scacchi in corso a Baku: ha imparato a scuola a Vitinia, frazione di Roma ...