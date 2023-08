Sbarchi fuori controllo | a Lampedusa oltre mille clandestini

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago – Chiacchiere e promesse al vento, nel frattempo acontinuano a sbarcare. L’isola è al collasso, conimmigrati irregolari ospitati. Nelle ultime ore, a partire dalla mezzanotte, sono arrivate 578 persone con 15 diversi approdi. Un numero impressionante che si aggiunge ai 435 giunti nella giornata di ieri, con 14 diversi. Nella notte le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza sono state impiegate in una staffetta dal molo Favaloro. Tutti gli immigrati approdati asono stati portati nell’hotspot di contrada Imbriacola, in cui al momento si trovano più di 1.400 ospiti, malgrado gli imponenti trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale (...

(Adnkronos) – Notte di sbarchi a Lampedusa, dove a partire dalla mezzanotte sono 578 le persone arrivate con 15 diversi approdi. Si aggiungono ai 435 giunti ieri quando sulla più grande delle Pelagie ...“Non lasceremo niente di intentato per fermare gli sbarchi illegali, sia in casa che sul piano internazionale”. Il Premier britannico Rishi Sunak dà un ennesimo giro di vite all’immigrazione clandesti ...